Neve e viabilità, il Libero consorzio corre ai ripari: comprato il sale antigelo

L’ex Provincia regionale di Agrigento ha impegnato la somma di 1.793,90 euro per l’acquisto – dalla Raffineria di Partinico - di salgemma in grani, idoneo ad essere utilizzato con funzioni antigelo per spargimento sul manto stradale.

I sacchi che sono stati acquistati dal Libero consorzio comunale sono tutti da 25 chilogrammi e verranno scaricati in due distinti magazzini di stoccaggio lungo la strada provinciale 26. Il prezzo sostenuto è di 0,098 euro per ogni chilo. La quantità comprata dovrebbe servire a tamponare le emergenze viabilità del 2019.