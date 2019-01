Neve nell'Agrigentino, circolazione ferroviaria in tilt: diverse tratte interrotte

Neve nell’Agrigentino e circolazione ferroviaria in tilt. La viabilità è stata interrotta creando non pochi disagi. Out i treni che da Agrigento dovrebbero raggiungere Palermo e viceversa.

A darne notizia è il comitato “Pendolari Palermo – Agrigento”. Uno stop dovuto alle nevicate delle ultime ore, gelo che sta causando diversi problemi e disagi. Al momento, sono state soppresse cinque corse. I pendolari sono imbufaliti per una situazione che torna a ripetersi ancora una volta ed a distanza di poco tempo.