Arriva il grande freddo, la Protezione civile avvisa tutti: "In provincia primi fiocchi di neve"

Arriva in grande gelo nell’Agrigentino. Temperature in picchiata per un fine settimana all’insegna del grande freddo. In provincia si vedono già i primi fiocchi di neve. Secondo quanto comunicato dalla Protezione civile sono previsti venti di burrasca e non solo. Prima nevicata, dunque, in provincia.

Nella giornata di oggi ad essere chiuso è l’eremo di Santa Rosalia alla Quisquina che “a causa di un’ondata di neve ha reso impraticabile e pericolosa la strada d’accesso”.

Gli ultimi giorni di dicembre saranno all’insegna del freddo e del grande gelo. Anche l’ultimo dell’anno, stando alle previsioni, sarà caratterizzato dalle temperature più che mai basse.