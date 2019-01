Torna a nevicare nell'Agrigentino, l'appello: "Massima prudenza"

Torna a nevicare nell'Agrigentino. La neve è caduta a Cammata e a Santo Stefano Quisquina. Lungo la strada provinciale che collega le due cittadine della montagna, secondo quanto rende noto il Libero consorzio comunale, è presente neve. "Attenzione, massima prudenza - lanciano l'appello agli automobilisti - . Utilizzo obbligatorio delle catene".

Già nella serata di ieri, a Santo Stefano Quisquina, l'amministrazione comunale - con in testa il sindaco Francesco Cacciatore - si era attivata con lo spargisale per le vie del paese. "Ognuno dovrebbe intervenire per la parte di competenza. Come spesso succede ci siamo sostituiti - ha spiegato lo stesso sindaco Cacciatore - ad altri enti anche in arterie non di nostra competenza".