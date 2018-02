Temperature basse, si imbianca il monte Cammarata: torna la neve

Si è imbiancato il monte Cammarata. Le temperature basse degli ultimi giorni, hanno regalato agli amanti della neve un’atmosfera mozzafiato.

Non sono Cammarata ma anche Santo Stefano, questa mattina temperature in picchiata e neve che ha colorato i monti. E’ la prima nevicata dell’anno, ed i cittadini non hanno voluto mancare all’appuntamento, smartphone alla mano tutti a fotografare la neve dell’Agrigentino.