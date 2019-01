Neve anche a bassa quota, l'Agrigentino si risveglia "ammantato" di bianco

Non soltanto Santo Stefano Quisquina, Cammarata e San Giovanni Gemini. La neve è arrivata anche a bassa quota e Racalmuto, Grotte, Naro, ma non soltanto, si sono risvegliate con tetti, terreni e strade imbiancate. Pozzanghere con piccole lastre di ghiaccio invece a Favara, così come in molti altri Comuni dell'interno. I più piccoli forse s'aspettavano qualcosa di più per poter realizzare pupazzi di neve e giocare in uno scenario incantato. Ma non è finita. Oggi, stando alle previsioni, dovrebbe essere - anche per l'Agrigentino - una delle giornate più fredde dell'anno.

Al momento, non si registrano particolari emergenze, né disagi. La macchina del monitoraggio e del pronto intervento, in caso di necessità, è già in azione da ieri. Sia l'Anas che il Libero consorzio comunale di Agrigento si stanno occupando delle strade statali e provinciali. A disposizione anche il gruppo di Protezione civile dell'ex Provincia. La polizia Stradale di Agrigento, da stanotte, tiene d'occhio le principali statali. Si transita esclusivamente con catene a Lercara e lungo la Fondovalle di Sciacca. Lastre di ghiaccio lungo la statale 640, all'altezza del centro commerciale "Le Vigne". Si sono registrati già diversi, ma non gravi, incidenti stradali. Incidenti con soli danni ai mezzi coinvolti. Per fortuna non ci sono stati feriti.

A Santo Stefano Quisquina è stato determinante il contributo dato dai ragazzi del servizio civile che hanno rimosso neve e ghiaccio in tutto il centro per garantire la viabilità in sicurezza e l'accesso agli uffici pubblici.