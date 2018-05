Ha bisogno della Neuroriabilitazione, trasferito alla "Maugeri" il 75enne

Dopo quasi quattro mesi di ricovero all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento e dopo che la scorsa settimana la figlia aveva lanciato un accorato appello affinché in provincia venissero aperte altre unità operative di Neuroriabilitazione intensiva, il settantacinquenne di Aragona è stato trasferito – per provare la strada della riabilitazione – alla “Maugeri” di Sciacca.

Fino all’altro ieri, nell’unica Neuroriabilitazione intensiva dell’Agrigentino non è risultato esserci posto. Ieri, invece, il trasferimento in ambulanza da contrada Consolida, periferia della città dei Templi, a Sciacca. “Non è possibile che in provincia di Agrigento vi sia soltanto, unicamente, la Neuroriabilitazione intensiva della ‘Maugeri’ – aveva detto la figlia del settantacinquenne - . Chiedo alle istituzioni competenti, ma anche alla classe politica, di attenzionare questa necessità. Serve aprire strutture analoghe. Unità operative che possano assistere e aiutare le persone che, come mio padre, hanno bisogno di seguire un percorso di riabilitazione”. “A Sciacca – aveva spiegato il direttore della ‘Maugeri’, Domenico De Cicco, - abbiamo 32 posti di Neuroriabilitazione intensiva e 10 posti per l’unità di risveglio”.