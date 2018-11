Senza stipendio da 5 mesi, venerdì sarà sciopero generale

Alcuni operatori ecologici non ricevono lo stipendio da maggio, altri da giugno. Nella serata di ieri, dopo il terzo giorno consecutivo di astensione dal lavoro, i netturbini e la Usb hanno proclamato lo sciopero generale.

Venerdì, alle 10, in piazza Libertà ci sarà anche una assemblea pubblica. "Uniti senza paura" - scrivono gli operatori ecologici invitando tutta la comunità isolana a partecipare - . A Lampedusa, dove i cumuli di rifiuti si sono trasformati ormai in montagne, si rischia veramente un'emergenza igienico-sanitaria. "Chiediamo che vengano pagati gli stipendi ai lavoratori, la cui situazione è drammatica, e chiediamo che poi venga avviato un tavolo tecnico per municipalizzare il servizio" - hanno aggiunto dalla Usb - .

Anche la Uil, negli scorsi giorni, aveva proclamato uno sciopero - per giorno 10 - degli operatori ecologici. Alla "drammatica" - per come gli stessi lavoratori l'hanno definita - situazione finanziaria dei netturbini si è aggiunto anche il rischio del taglio del personale. "Una ipotesi inaccettabile perché va in contrasto con la legge regionale 9/2010, della garanzia dei livelli occupazionali e con la stessa gara d’appalto che è stata espletata e aggiudicata con lo stesso fabbisogno organico“ - hanno già scritto dalla Uil - .