Netturbini da tre mesi senza stipendio, proclamato stato di agitazione

Proclamato lo stato di agitazione degli operatori ecologici del gruppo Rti-Iseda-Seap-Sea di Lampedusa. I netturbini aspettano ancora gli stipendi di febbraio, marzo, aprile 2018. Lo rende noto l'Unione sindacale di base di Agrigento.

"I pagamenti degli stipendi - si legge in una nota del sindacato - sono eseguiti in favore dei lavoratori con ritardi che variano dai due ai cinque mesi e questo come prassi consolidatae non come caso eccezionale. Allo stato attuale, nonostante i numerosi e continui solleciti sia verbali che scritti effettuati da questa organizzazione sindacale all’indirizzo dell’amministrazione comunale di Lampedusa, non vi sono notizie circa il pagamento delle spettanze maturate e dovute".