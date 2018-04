Sciopero dello straordinario per i netturbini, assemblea alla Srr

Dal prossimo 16 aprile, gli operatori ecologici di Agrigento, incroceranno le braccia un minuto dopo la fine del loro turno di lavoro. I sindacati Cgil Fp, Fit Cisl e Uiltrasporti, hanno infatti proclamato uno sciopero dello straordinario per protesta contro il blocco delle ferie e gli straordinari non ancora pagati. Per provare ad evitare le nefaste conseguenze che questo sciopero avrebbe sulla città è fissata per domattina, intorno alle 11, una riunione nella sede della Srr Ag4 della zona industriale cui parteciperanno i rappresentanti sindacali dei lavoratori, quelli dell'amministrazione comunale di Agrigento, quelli della Srr e delle imprese dell'Ati.

“I lavoratori – spiegano i sindacalisti Enzo Iacono, Umberto Nero e Nino Stella – hanno accumulatoe si sono visti allungare i turni di lavoro per evitare che alcune zone della città rimanessero prive di servizio. Ad aggravare la situazione – continua il documento sindacale - c'è stata la scellerata scelta dell'amministrazione comunale di Agrigento, di ridurre drasticamente il numero dei lavoratori addetti allo spazzamento con la loro utilizzazione per i servizi di raccolta e trasporto. Inoltre, in molti punti della città, si continuano ad accumulare rifiuti ad opera di incivili.in tutta la città e causate dalla miope politica di riduzione di personale con il peggioramento della qualità e dell'efficacia del servizio. Il tutto ha provocato un evidente peggioramento della qualità del servizio, il blocco delle ferie dei lavoratori e continue prestazioni di lavoro straordinario non sempre remunerato”.