Stipendi non pagati, netturbini agitazione: proclamati due giorni di sciopero

Stato di agitazione per gli operatori ecologici di Porto Empedocle, in arretrato di 5 mensilità di stipendio. Questa mattina, i sindacalisti della Fit Cisl Mario Stagno ed Umberto Nero, hanno annunciato due giornate di sciopero per il 27 e 28 novembre prossimi con un'astensione globale della forza lavoro della Realmarina impegnata nel cantiere di Porto Empedocle.

“Abbiamo purtroppo dovuto prendere atto – spiegano i sindacalisti cislini – degli ennesimi impegni disattesi da parte dell'amministrazione comunale rispetto a quanto annunciato nell'incontro in Prefettura di lunedì scorso. In quella circostanza, era stato detto che tra il 15 e il 16 novembre sarebbero state pagate due delle fatture arretrate alle imprese che in questo modo avrebbero avuto la possibilità di saldare due stipendi arretrati ai lavoratori. Così, al momento non è stato, ed è per questo motivo che ci vediamo costretti a fissare due giorni di sciopero. Inoltre, segnaliamo che in paese si continua a non raccogliere l'umido nei giorni prefissati, ormai da due settimane, per via dei ritardi nei pagamenti da parte del Comune verso l'impianto. I cittadini sono costretti a mettere l'organico nel secco residuo nel giorno fissato per l'indifferenziato ”.

Intanto, domattina, i lavoratori di Porto Empedocle, si riuniranno in assemblea nelle ultime due ore del loro turno di lavoro.