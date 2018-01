Sesto giorno di netturbini con le braccia incrociate, chiesto Consiglio straordinario

Sciopero dei netturbini a Porto Empedocle e situazione al collasso. La città sta vivendo ore d’apprensione, per questo alcuni consiglieri comunali hanno chiesto una seduta di Consiglio straordinaria.

"C'è il rischio concreto di incorrere in infezioni o malattie di svariato genere - scrivono in una nota i consiglieri Di Emanuele, Lattuca, Palumbo Piccionello, Pullara, Sacco, Sanfilippo, Scimè, Taormina e Todaro - considerato che ad oggi l’Amministrazione comunale non riesce a trovare una soluzione a questo annoso problema, abbiamo chiesto al presidente del Consiglio di convocare in tempi brevi un Consiglio comunale starordinario. Questo - concludono - servirà al fine di fare chiarezza per la suddetta emergenza e di individuare la soluzione per risolvere il problema".