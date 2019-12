Differenziata, crescono gli utenti: possibile aumento delle ore dei netturbini

La raccolta differenziata "porta a porta" ha portato ad un significativo aumento degli utenti censiti grazie alla lotta all'evasione e, adesso, si fanno i conti per comprendere se sarà possibile aumentare il numero di ore assegnate per contratto ai netturbini.

L'ipotesi è ancora molto fumosa, ma si tratterebbe di un obiettivo a cui i sindacati di categoria ambiscono da parecchio tempo, avendo da sempre evidenziato all'Amministrazione comunale come il personale sia insufficiente per garantire il servizio su tutto il territorio in modo soddisfacente. Per questo si starebbe valutando questo aumento delle ore lavorate dal personale part time, anche se al momento non è ancora chiaro quale percorso legale dovrà seguire questa iniziativa.