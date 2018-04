No all'aumento delle ore di lavoro per i netturbini, si va verso lo sciopero?

Il Comune ha allargato le braccia. Non è possibile un aumento delle ore di servizio dei netturbini, né il ricorso a lavoro extra. Dopo una settimana di riunioni, questa è la decisione alla quale si è arrivati dopo il minacciato - da parte dei sindacati che rappresentano i lavoratori - sciopero dello straordinario dei netturbini.

Impossibile, secondo l'ente, portare il part time a full time. E impossibile disporre un aumento del lavoro straordinario. Non nei "meandri" di questo appalto. Di fatto, tutto è stato rinviato di almeno sei mesi. Adesso, dunque, non si escludono prese di posizione - visto gli annunci delle scorse settimane - da parte degli operatori ecologici.

In città, naturalmente, ci si continua a chiedere se i netturbini in servizio siano o meno in numero sufficiente.