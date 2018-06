Netturbini in stato di agitazione, si ferma la raccolta dei rifiuti

Piove sul bagnato a Porto Empedocle dove la vertenza degli operatori ecologici si somma alle difficoltà che sta causando la chiusura della discarica di Siculiana gestita dalla Catanzaro Costruzioni. Questa mattina infatti, gli operai della "Realmarina", hanno sospeso il servizio, incrociando le braccia in maniera arbitraria, cioè senza uno sciopero proclamato con le organizzazioni sindacali, in segno di protesta contro i continui ritardi nel pagamento dei loro stipendi.

Al momento infatti, devono percepire le mensilità di marzo, aprile e maggio del 2017 e di aprile e maggio (che sta maturando in questi giorni) dell'anno in corso.

Gli operatori ecologici empedoclini, che ieri si erano riuniti in assemblea, hanno ribadito che “se non riceveranno rassicurazioni dall'amministrazione comunale circa il versamento di somme alle imprese che a loro volta pagherebbero gli stipendi non torneranno al lavoro”.