Netturbini in azione, si ripuliscono tutte le aree d'ingresso alla città

Ieri era stato ripulito il boschetto di viale Delle Dune. Da stamani, invece, sono in corso le operazioni di bonifica dei rifiuti lungo varie strade di accesso alla città. I netturbini della Rti hanno ripulito la bretella di via Dante con il viadotto Morandi.

Gli operatori ecologici stanno cercando di restituire a decoro tutte le aree deturpate dagli incivili. Intanto, la speciale squadra di Sorveglianza ambientale della polizia municipale di Agrigento, in queste ore, ha intensificato i controlli per scoraggiare e reprimere il malcostume di alcuni di liberarsi dei sacchetti della spazzatura abbandonandoli per strada anziché diversificare.