"Nessun complotto contro l'ex comandante della stradale", assolti sei poliziotti

Nessuna pressione o intimidazione ai danni dell’ex dirigente della polizia stradale di Agrigento e Sciacca, Calogero La Porta, per “rivalità personali e sindacali”. I giudici del tribunale di Sciacca, nel pomeriggio, hanno assolto i sei poliziotti imputati di minaccia a pubblico ufficiale, tentata concussione e tentata violenza privata.

"Gli imputati - aveva detto il pm Christian Del Turco durante la requisitoria - per screditare La Porta col quale avevano rivalità di natura sindacale hanno costretto gli altri tre poliziotti a sottoscrivere delle istanze di trasferimento (già precompilate) con cui definivano La Porta repressivo e prevaricatore. Dovevano farlo "saltare" e screditarlo".

Per la “guerra” interna, che aveva come finalità la rimozione dall’incarico del vice questore aggiunto, sarebbe stata usata l’arma della richiesta di trasferimento di massa. La tesi del pm che aveva chiesto la condanna di tutti non ha retto al vaglio del dibattimento.

Nel mirino dei presunti rivali di la Porta, che da alcuni anni lavora in Toscana e nel processo si è costituito parte civile con l'assistenza dell'avvocato Daniela Posante, secondo l'ipotesi della Procura, smentita adesso dai giudici, sarebbero finiti pure altri tre poliziotti costretti a sottoscrivere delle istanze di trasferimento. Uno di loro, nelle fasi della “trattativa”, sarebbe stato anche minacciato con un messaggio inequivocabile: dentro l’armadio avrebbe trovato il casco pieno di urina.

Gli imputati erano Fabrizio Aramini, 41 anni (2 anni e 9 mesi era la richiesta del pm); Luigi Allia, 38 anni (3 anni); Sebastiano Canicattì, 56 anni (3 anni); Francesco Maltese (2 anni e 9 mesi), 46 anni; Onofrio Mallia, 55 anni (un anno e 8 mesi) e Nicolò Milioto, 36 anni (2 anni).