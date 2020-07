Neonato morto dopo oltre un mese di ricovero all'Utin, eseguita l'autopsia

La gravidanza relativamente tranquilla fino alla corsa in ospedale per delle perdite ematiche e la decisione dei medici di accelerare il parto. Una nascita prematura che, per oltre un mese, sembrava potesse fare evolvere la situazione al meglio. Infine, purtroppo, il decesso.

A fare chiarezza sulla morte del neonato, figlio di una coppia di favaresi, sarà adesso l'autopsia. Il pubblico ministero Sara Varazi, raccolta la denuncia dei genitori del piccolo, che hanno nominato come difensore l'avvocato Calogero Vetro, ha dato incarico al ginecologo Francesco Cancellieri, al neonatologo Guglielmo Catalioto dell'ospedale Papardo di Messina e al medico legale Elvira Ventura Spagnolo del policlinico Giaccone di Palermo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il collegio di consulenti, ieri pomeriggio, nella camera mortuaria dell'ospedale San Giovanni di Dio, dopo il conferimento formale dell'incarico, avvenuto in mattinata, hanno iniziato le operazioni. La tragedia si è verificata il 27 giugno, dopo oltre un mese di ricovero del neonato all'Unità di terapia intensiva neonatale. Il pm, raccolta la denuncia, ha subito disposto il sequestro della salma.