Neonato muore all'Utin del "San Giovanni di Dio", esposto dei genitori: aperta inchiesta

La tragedia s'è consumata sabato scorso all'Utin dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Mamma e papà hanno formalizzato un esposto alla tenenza dei carabinieri di Favara per un presunto caso di malasanità e la Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.

Aveva appena un mese il neonato che è venuto a mancare al reparto di Terapia intensiva neonatale dell'ospedale di contrada Consolida, unità operativa dove il piccolo era stato trasferito dopo che è venuto al mondo - con un parto prematuro, a margine di una gravidanza non facile, - nella stessa struttura. Il piccino, nato da mamma trentaduenne, non è mai uscito dall'ospedale: dopo il parto, trattandosi di un prematuro, è stato infatti ricoverato all'Utin. Sabato, la tragedia. Non è chiaro - non può esserlo al momento - cosa abbia determinato la disgrazia che sta straziando mamma e papà e tutti i familiari della coppia.

Il sostituto procuratore Sara Varazi ha disposto il sequestro della salma del neonato. Verrà disposta l’autopsia per provare a fare chiarezza, stabilendo - laddove possibile - cosa ha effettivamente determinato la tragedia.

.