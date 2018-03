Proroga alla discarica di Siculiana, Hamel: "Salvati dalla differenziata"

“Il presidente della Regione, Nello Musumeci ha concesso la proroga per la discarica di Siculiana” . E’ quello l’annuncio di Nello Hamel, l’assessore al Comune di Agrigento esulta e fa sapere: “Potranno conferire i comuni soltanto con il 70 per cento della spazzatura prodotta, noi siamo in linea, la differenziata ci ha salvati”. L’assessore continua con la sua marcia in tutto il territorio.

“Abbiamo eliminato la discarica dentro l’ospedale, uno sforzo immane – ha detto Hamel”. Dopo le centinaia di segnalazioni, ripulito anche buona parte del Parco Icori. “Abbiamo decine di foto di ‘incivili – ha detto Hamel – entro due mesi riceveranno una raccomandata con multa da