Negozio privo di certificazioni: disposta la chiusura immediata

Era regolarmente aperto e svolgeva la propria attività lavorativa, ma in realtà era carente della certificazione "Scia", che è indispensabile per poter fare commercio. Per questo motivo è stato chiuso un negozio del Villaggio Mosè. "Fatale" per il titolare è stata una ispezione condotta dalla Polizia municipale ad inizio marzo che ha consentito di accertare che l'attività, che si trova in viale Cannatello, era totalmente sprovvista di Scia, la dichiarazione di inizio attività. "Dagli atti - dice adesso il Comune - non si può escludere la responsabilità del trasgressore" ed è stata quindi disposta la "chiusura immediata dell'esercizio commerciale" con l'onere alla Polizia municipale di agire eventualmente con la chiusura coatta della stessa.