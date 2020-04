"Negozio di animali aperto oltre l'orario consentito", scatta la sanzione

I poliziotti del commissariato di Canicattì hanno sanzionato due persone. Gli agenti, nell’ambito dei controlli utili al contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, disposto con Dcpm, hanno "beccato" un esercizio commerciale regolarmente aperto oltre l'orario consentito.

Gli agenti hanno identificato il figlio della titolare, che si trovava al negozio per aiutare la madre nella gestione dell’attività, pur non essendo rappresentante. Alla donna, secondo quanto fatto sapere dalla Questura "veniva contestato di avere esercitato l’attività di vendita al dettaglio di mangimi mediante rappresentante non autorizzato mentre al figlio, veniva contestato essendosi portato in Canicattì, da altra provincia, senza giustificato motivo".

