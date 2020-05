Riaprono i negozi in fase 2, la Cna: "In tanti non hanno ancora chiare le nuove regole"

Riapertura dei negozi, c'è preoccupazione tra i commercianti: la Cna pronta a creare un "vademecum" a disposizione degli imprenditori per fronteggiare le regole della "fase 2".

"Tanti tra i nostri associati - spiega il segretario del Cna di Agrigento - ci hanno manifestato la preoccupazione per il peso economico della ripartenza, connesso all’acquisto di nuovi strumenti di protezione e la riduzione del numero di clienti che potranno essere soddisfatti contemporaneamente. A questo si aggiunge la difficoltà a districarsi tra le norme oggi esistenti anche perché, come noto, il decreto del presidente Musumeci è arrivato solo nella tarda serata di domenica 17. Noi adesso siamo al lavoro per la realizzazione di un vero e proprio manuale da distribuire a tutti gli operatori commerciali affinché abbiano un riferimento certo delle attuali misure di contenimento del rischio contagio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli operatori commerciali oggi si trovano in condizioni di grande difficoltà, dice Spoto, a causa del "gran numero di prescrizioni", le quali non agevolano il lavoro "perché in alcuni casi è necessario un cambio significativo del ciclo produttivo per rispettare le prescrizioni di sicurezza anticovid. Speriamo, in tal senso, che la riduzione del numero di contagi nel tempo possa portare ad un allentamento, in sicurezza, delle misure oggi stabilite”.