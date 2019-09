Nave Alan Kurdi diretta a Lampedusa, arriva lo stop: divieto di ingresso

C’è un’altra nave in difficoltà, si tratta della ong Alan Kurdi. L’imbarcazione soltanto ieri ha salvato tredici migranti che si trovavano a bordo di un barchino in estrema difficoltà. Tra di loro anche otto bambini.

La nave solidale stava facendo rotta verso Lampedusa, ma è arrivo subito lo stop. A firmare il divieto in acque italiane è stato, Matteo Salvini. Niente Lampedusa per l'Alan Kurdi. Fonti del Viminale fanno sapere che ad unirsi al provvedimento anche i ministri Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli. La nave tedesca ha effettuato l’intervento in acque maltesi.

Il provvedimento è stato subito notificato al comandante dell’Alan Kurdi. Oltre alla ong tedesca, in balia del mare, si trova anche la nave solidale “Mare Jonio”.