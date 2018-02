"Necessari lavori alla condotta", acqua a singhiozzo in sette comuni

Turni idrici a singhiozzo in alcune frazioni di Agrigento (Fontanelle, zona industriale, Montaperto e Giardina Gallotti) e nei comuni Aragona, Comitini, Porto Empedocle e Favara. Girgenti Acque ha comunicato l'esecuzione di alcuni lavori, da parte di Siciliacque, società di sovrambito, a partire da domani, per consentire "la sostituzione del misuratore fiscale" che conteggia il volume idrico consegnato.

"Considerati i tempi tecnici necessari, - spiega la società che gestisce il servizio idrico - il ripristino della fornitura ai serbatoi comunali è prevista entro le 14".

Portata idrica inferiore anche nei serbatoi comunali di San Vito e Poggio Rotondo. Girgenti Acque annuncia, a tal proposito, un intervento di manutenzione necessario dopo la scoperta di "due copiose perdite lungo la condotta di adduzione, in particolare in contrada Milici, in territorio del Comune di Campobello di Licata, e in via Pirso, nel Comune di Ravanusa".