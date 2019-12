Porto Empedocle esulta, accordo con le navi Costa crociere ed Msc

Accordo importante per Porto Empedocle. La città marinara sarà pronta ad accogliere le grandi navi da crociera. Infatti, il sindaco Ida Carmina, ha firmato un importante protocollo. Nel dettaglio le navi da crociera Msc e Costa crociera potranno fare rotta verso il porto marinaro.

"A margine dell’importantissimo incontro organizzato dal Pasqualino Monti presidente della autorità Portuale di Sistema della Sicilia Occidentale, a cui v a il nostro ringraziamento, per la impegno profuso , in cui era presente tutto il Gotha italiano delle imprese del settore e Vincenzo Boccia presidente di Confindustria, si è firmato il protocollo di intesa che porterà le navi da crociera e tanto altro". Queste le parole del sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmine. La città marinara fa un importante passo avanti in chiave turismo. L'accesso delle grandi navi potrebbe essere fiato buono per l'economia empedoclina.

"Ogni giorno - conclude Ida Carmina - lottiamo perché Porto Empedocle abbia il radioso futuro che merita. Ci sono enormi prospettive di sviluppo per la nostra città ed il comprensori".