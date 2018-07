"Dalla Valle al Colle", arrivano le navette turistiche di “Ecclesia viva”

Arrivano le navette turistiche della Onlus “Ecclesia viva”. Si tratta di tre veicoli elettrici ad otto posti – navette 100 per 100 green – che copriranno, secondo quanto è stato autorizzato dal Comune, due itinerari precisi. E lo faranno, in maniera sperimentale, fino al 31 dicembre del 2019. Il capolinea, per entrambi gli itinerari, sarà quello di Porta di Ponte. Al momento non è stato autorizzato il richiesto terzo itinerario che avrebbe avuto, secondo i propositi, come capolinea la via Passeggiata archeologica. Il percorso turistico completo che “Ecclesia viva” – di cui è legale rappresentante don Giuseppe Pontillo - vuole realizzare si chiama, del resto, “Dalla Valle al Colle”.

Il percorso del primo itinerario è: Porta di Ponte via Atenea (capolinea), via Porcello, via Gamez, via e piazza Santo Spirito (fermata), via Foderà, via Atenea (bar Gambrinus, fermata), piazza Sinatra (fermata), via Empedocle, piazza Marconi (fermata), piazzale Aldo Moro e Porta di Ponte.

Il secondo itinerario è: Porta di Ponte via Atenea (capolinea), via Garibaldi, via Pietro Nenni (fermata dopo l'incrocio con via Dell'Annunziata), via Empedocle, piazza Marconi (fermata), via Gioeni, piazza Plebis Rea (fermata), via Duomo, piazza Don Minzoni (fermata), via Duomo, via Matteotti, via Bac Bac, via Atenea, piazza Sinatra, via Empedocle, piazza Marconi (fermata), piazzale Aldo Moro e Porta di Ponte.