La "Sea Watch" davanti a Lampedusa? Martello: "Non erigiamo muri"

"La Sea Watch con 47 a bordo e' vicina alle coste di Lampedusa? Noi non erigiamo muri. Gli sbarchi del resto li abbiamo ogni giorno...". Lo dice all'AGI il sindaco di Lampedusa, Toto' Martello, in riferimento alla nave della Ong tedesca con a bordo 47 migranti, salvati al largo della Libia cinque giorni fa, e che sarebbe a 20 miglia dall'isola.

Il team della Sea Watch chiede un porto sicuro per l'atteso peggioramento delle condizioni meteo. Il primo cittadino conferma: "Il tempo dovrebbe peggiorare in serata. Se mi interpellano per arrivare in porto, io rispondo che devono chiedere l'autorizzazione alla Guardia costiera. Noi siamo esecutori e di certo non mettiamo muri, ne' io ne' alcun altro lampedusano. Lo sanno e non lo sanno tutti, a partire da Salvini, che gli sbarchi qui continuano ogni giorno?".