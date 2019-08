La "Accursio Giarratano" riprendere il mare: "Torniamo al lavoro"

Il motopesca "Accursio Giarratano", impegnato nelle scorse settimane con il suo equipaggio nel salvataggio di 59 migranti, ha ripreso il largo.

Lo racconta l'edizione odierna del Giornale di Sicilia. "Come ho sempre detto in questi giorni rifarei quello che ho fatto perché in mare non si lascia mai nessuno. Adesso però ho voglia di tornare al mio lavoro, lontano dai riflettori e pensare soltanto alla mia attività" ha dichiarato il capitano Carlo Giarratano al quotidiano palermitano.

L'equipaggio in questi giorni ha ricevuto diversi riconoscimenti per quanto fatto.