Arriva un'altra nave da crociera, il vicesindaco: "Miglioreremo l'accoglienza"

Una nuova nave da crociera è approdata a Porto Empedocle. Tanta la curiosità tra gli empedoclini, che hanno ammirato la gigantesca imbarcazione entrare al porto.

“Noi come amministrazione - afferam il vice sindaco Salvatore Urso - aspettiamo il via libera dell’autorità portuale di sistema per ampliare e migliorare l’accoglienza anche sotto le crociere, con la collaborazione delle agenzie di viaggio empedocline che abbiamo già positivamente incontrato".

"Abbiamo avviato tutti i percorsi necessari - prosegue il vice sindaco - schedando le agenzie che abbiamo incontrato positivamente e inoltrando i dati degli aventi diritto di accesso all’autorità di sistema a margine di un incontro con la capitaneria. Attendiamo il pass definitivo. È fondamentale puntare su questo settore, rappresenta il rilancio futuro di questa città e della Sicilia intera”.

L’approdo si inserisce nel programma turistico dettato dal sindaco, Ida Carmina.

