Nave commerciale recupera 50 migranti, tutti diretti a Lampedusa

Sarebbe diretta a Lampedusa, la nave commerciale "Asso 25". Secondo quanto fatto sapere da “Alarm Phone” l’imbarcazione nella serata di ieri ha recuperato in mare 50 migranti. La nave avrebbe eseguito un’operazione di salvataggio di una barca in difficoltà.

“Da ieri, il telefono d'allarme è in contatto con circa 50 persone in difficoltà. Malta è informata, ma non ha ancora salvato - i migranti hanno passato la notte in mare. Malta ha bisogno di prendersi la responsabilità e fornire subito Assistenza”. A scriverlo è, dunque, il servizio di linea telefonica che aiuta le persone che hanno bisogno di assistenza in mare. I migranti sarebbero diretti nel porto più vicino, che è quello di Lampedusa.