Vittime del naufragio dell'Isola dei Conigli, la Uilpa Vvff: "Intervengano i nostri sommozzatori"

Recupero delle vittime del naufragio dell'Isola dei Conigli, i Vigili del fuoco di Agrigento chiedono di poter intervenire con le loro squadre di sommozzatori.

A presentare formale richiesta è il sindacato Uilpa con il proprio segretario Antonino Di Malta, "Sull’Isola di Lampedusa - scrive - i vigili del fuoco contribuirono sostanzialmente nel recupero delle vittime del naufragio del 3 ottobre 2013, dove in poche ore con i Canadiar furono catapultati nell’isola diversi nuclei di sommozzatori della Sicilia, Lazio e Lombardia. Oggi - aggiunge - nostro malgrado, apprendiamo attraverso gli organi di stampa di un naufragio a Lampedusa nella zona dell’isola dei Conigli e non comprendiamo come mai si debba aspettare per venerdi l’arrivo dei sommozzatori della Guardia Costiera quando in Sicilia vi sono i sommozzatori dei Vigili del fuoco sempre pronti ad intervenire se coinvolti. Dispiace evidenziare - conclude - e non è la prima volta, che malgrado i Vigili del fuoco partecipino agli eventi sar si trovino estromessi dalle operazioni di ricerca e soccorso".