Naufragio a Lampedusa, donna racconta la notte di terrore: "Ci siamo salvati così..."

Ha 24 anni, èd una giovane sopravvissuta al naufragio di Lampedusa. Si chiama Lorraine, ed ha ancora il terrore stampato in faccia.

Il bilancio delle vittime della tragedia - al momento - è di 13 persone. Il fatto è accaduto a circa 6 miglia da Lampedusa. A coordinare le operazioni investigative, legate alla strage, è il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, arrivato sull'isola con la polizia. La Procura della Repubblica di Agrigento ha già aperto un fascicolo - contro ignoti - per naufragio e omicidio plurimo colposo.

"E' stato terribile - racconta la giovane all'Adnkronos. All'improvviso un gruppo di persone, soprattutto quelli provenienti dall'Africa, si sono messi tutti su un unico lato e la barca si è capovolta. Siamo tutti caduti in acqua, cercavamo di aggrapparci a qualcosa. Ma molti sono annegati. Gli uomini ella Guardia costiera e della Guardia di Finanza hanno provato a salvare tutti ma non è stato possibile".

La 24enne durante il racconto tiene stretto a se il marito, Nidal, 26 anni, e con una mano si accarezza la pancia. "Aspetto un bambino. E siamo tutti vivi, io, mio marito e il nostro bambino. Siamo felici. Anche se spaventati". Lorraine e Nidal arrivano dalla Tunisia. E sono due dei 22 sopravvissuti alla tragedia di Lampedusa, costata la vita a 13 donne.

"Era buio fitto - racconta Lorraine - ed all'improvviso si è spento il motore. Dopo poco tempo abbiamo iniziato a imbarcare acqua. Ed è stato il caos. Nel giro di poco tempo sono arrivate le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di Finanza. Ma molti di noi eravamo già caduti in acqua, c'erano anche due bambini piccoli. Una avrà avuto otto mesi, l'altro forse due o tre anni, Non di più. E due adolescenti sui 12 anni. E sono caduti in acqua. E' stato terribile. Ho ancora queste scene davanti agli occhi. Eravamo 14 tunisini e 38 africani".

La 24enne e suo marito passeggiano per le vie di Lampedusa, sono sopravvissuti ad una tragedia che, purtroppo, ha dei precedenti.

"Siamo da Sfax in Tunisia - dice ancora - la barca è arrivata con a bordo già gli africani. Noi siamo saliti subito a bordo e siamo partiti. Quando abbiamo lasciato la Tunisia il mare era calmo. Poi, arrivati davanti alle coste di Lampedusa e anche prima il mare si è agitato e le onde erano molto alte. E all'improvviso si è spento il motore. C'era buio fitto. Una grande paura. "Un gruppo di persone - dice il marito della 24enne - si è agitato e siamo tutti caduti in mare, è stato terribile". A domanda quanto avete pagato per la traversata? La giovane risponde, così. "Niente. Abbiamo visto la barca e abbiamo iniziato a correre, poi siamo saliti a bordo e siamo saliti. Non parlo bene il francese - dice, dopo avere parlato a lungo in lingua francese - Ma non abbiamo pagato niente. Gli altri non sappiamo, ma gli africani sì". Secondo quanto appreso la traversata potrebbe essere 3.000 dinari per partire. Dove volete andare? "Non importa - dicono - a noi basta stare insieme e cercare un futuro per la nostra famiglia, non importa se in Italia, in Francia o in Germania. Noi volevamo solo lasciare la Tunisia, perché lì non si può più vivere".