Sommozzatori al lavoro, 5 salme da recuperare: via al prelievo dei frammenti ossei

I sommozzatori della Guardia costiera sono al lavoro anche oggi per provare a recuperare le salme dei migranti rimaste sul barchino, o nelle immediate adiacenze, dopo il naufragio verificatosi nella notte fra domenica 6 e lunedì 7. Il Rov della Guardia costiera aveva avvistato 12 cadaveri. Ieri ne sono stati recuperati 7. I sommozzatori stanno dunque cercando di riportare sulla terra ferma altre 5 salme.

Ma non è escluso che nell'area del naufragio, a 60 metri di profondità, possano esservi ancora altri corpi. Le condizioni meteomarine nell'area del recupero sono in peggioramento e quindi i sommozzatori stanno provando a fare in fretta. Sul naufragio, la Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato. A coordinarlo è il procuratore aggiunto Salvatore Vella.

L'identificazione delle vittime del naufragio

Sono in corso alla camera mortuaria del cimitero di Lampedusa le attività per il prelievo dei campioni di frammenti ossei sulle salme dei sette migranti ripescati in mare ieri dalla Guardia costiera. Si tratta di prelievi che serviranno per procedere alla identificazione delle vittime del naufragio. A coordinare anche queste operazioni è il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella che si sta occupando del fascicolo d'inchiesta sul naufragio verificatosi nella notte fra domenica 6 e lunedì 7 a sei miglia a Sud di Lampedusa.

Sommozzatori al lavoro, altre 5 salme da recuperare: si procede con l'identificazione delle vittime

L'arrivo dei medici legali sull'isola

E' sbarcato, grazie ad un elicottero messo a disposizione dalla polizia e grazie all'interessamento del prefetto di Agrigento Dario Caputo, un team di medici dell'istituto di Medicina legale dell'università di Palermo, guidato da Stefania Zerbo ed Elvira Ventura. I medici si sono immediatamente messi al lavoro e stanno operando in condizioni di fortuna, per le croniche carenze strutturali dei locali cimiteriali dell'isola.