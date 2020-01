"Si chiamava Nebiat": riconosciuta una delle vittime del naufragio dell'Isola dei Conigli

Si chiamava Nebiat, era eritrea ed aveva appena 18 anni. E' morta mentre, il 24 novembre scorso, cercava di raggiungere quella che per lei - così come per tanti altri profughi - era la "terra promessa": l'Italia. Davanti all'isola dei Conigli, a Lampedusa, il barcone sul quale viaggiava è invece naufragato. La salma, il 2 dicembre scorso, venne sepolta al cimitero di Santo Stefano Quisquina. E' stata identificata - e l'iter non è stato per niente semplice - da un familiare. Dopo tutte le autorizzazioni del caso, questa mattina, al cimitero di Santo Stefano Quisquina è stata fatta l’estumulazione e la salma ha iniziato un nuovo, lungo, viaggio verso la sua patria: l’Eritrea.

"A nome di tutta la comunità abbiamo fatto sentire al cognato della vittima tutta la nostra vicinanza - ha detto il sindaco Francesco Cacciatore - . Buon ritorno a casa Nebiat, noi continueremo ad essere 'casa' per chiunque ne abbia bisogno, con la speranza di non dover più assistere a tragedie come queste".