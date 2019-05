Seconda guerra mondiale, il National Geographic nella Valle dei Templi

ll National Geographic in provincia di Agrigento sulle tracce della Seconda guerra mondiale. Oltre all'appuntamento già annunciato sulla spiaggia di Licata luogo dello sbarco Alleato del 1943, le telecamere della produzione della trasmissione “Megastrutture WWII” si sposteranno nella Valle dei Templi per effettuare alcune riprese dentro il sistema di bunker presenti all’interno del Parco.

Per il National Geographic la Valle sarà scenario di altre attività di ripresa nel contesto della trasmissione “Il mondo visto dall’alto” che contiene appunto alcune immagini realizzate con l’ausilio di droni. Inoltre, la Bbc ha già chiesto di poter realizzare dentro la valle una puntata della popolare trasmissione-documentario di Micheal Portillo, noto per “Great British Railway Journeys” con la quale ha percorso l’Inghilterra in treno. La stessa cosa verrà fatta in Italia e, anche, nella Valle dei Templi, con probabilmente l’utilizzo della ferrovia di Porto Empedocle magari con una locomotiva storica.