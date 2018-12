Presepe vivente e cantastorie, grande successo per il Natale a Villaseta

Villaggio di Natale a Villaseta. Grande folla di cittadini ed istituzioni in un’atmosfera magica tra presepe vivente, novene, gazebi illustrativi e dimostrativi. Presenti anche polizia, carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile, Asp e Giubbe d’Italia.

Il vecchio centro commerciale di Villaseta si è trasformato in una sorta di “Villaggio Globale di Natale”, per il terzo appuntamento della rassegna “C’è il Natale a Villaseta 2018”, promossa dall’associazione onlus “Volontari di Strada” di Agrigento, grazie al patrocinio di diversi enti.

Suggestivo il Presepe Vivente, protagonisti i volontari di strada che hanno interpretato i personaggi salienti della Natività. Il tutto accompagnato dall’esibizione del noto cantastorie Nenè Sciortino, che ha animato la mattinata con un vasto repertorio di novene e canti natalizi tipici della Sicilia e dell’agrigentino in particolare. Una esibizione che ha coinvolto tutti i presenti, a cominciare dalle numerose scolaresche dell’Istituto Salvatore Quasimodo che hanno partecipato alla manifestazione.

Una Unità Mobile dell’Asp di Agrigento ha sostato per tutta la mattinata all’interno della piazza del centro commerciale con un proprio stand di “Educazione alla Salute”. I responsabili ed esperti sanitari hanno fornito informazioni e chiarimenti sul modo corretto legato alla nutrizione e all’attività motoria, soprattutto dei bambini.

Presenti, sempre con propri stand, anche Federconsumatori e Confartigianato, le ambulanze dell’associazione di Protezione Civile di Agrigento, con in testa il presidente Sandro Bennici eil medico cardiologo Giovanni Vaccaro che ha effettuato gratuiti esami e controlli alle persone che ne hanno fatto richiesta.

Un momento interessante e che ha colpito la curiosità e l’attenzione dei bambini, è stato la presenza di mezzi di vigili del fuoco, carabinieri e della polizia.

Le iniziative legate al “C’è il Natale a Villaseta” proseguiranno sabato 15 dicembre, alle 8,30, sempre nel vecchio centro commerciale di Villaseta, con l’artista agrigentino Sergio Criminisi che creerà un Murales.

Giovedì 20 Dicembre, dalle 16,30, incontro con le istituzioni e scambio degli auguri di Natale con animazione musicale natalizia. Prevista l’esibizione del gruppo “I Tammurinara di Girgenti”, il gruppo folk “I Fiori del mandorlo” di Tiziana Barone e Filippo Mandracchia e distribuzione di regali ai bambini.

“È stata una giornata davvero memorabile per i residenti di Villaseta - dichiara la presidente dell'associazione, Anna Marino - che ha visto la massiccia partecipazione di residenti. Un sentito grazie ai vertici delle forze dell'ordine, per la loro presenza e a tutti quanti hanno reso questa mattinata davvero unica. Siamo contenti di avere acceso le luci su Villaseta, un quartiere che non deve essere abbandonato dalle Istituzioni preposte. Speriamo che quello che stiamo realizzando sia solo un primo passo".