Natale sicuro, maxi controllo del territorio: la Questura chiede "aiuto" ai cittadini

La Questura di Agrigento con l’approssimarsi delle festività natalizia e del Capodanno, ha disposto il maxi controllo del territorio. A partire da domani, dunque, dispiego di forze dell’ordine in tutto quanta la città.

La polizia setaccerà le aree del Villaggio Mosè, Villaseta, Monserrato e Fontanelle. I controlli continueranno anche nelle ore serali e notturne. Occhi puntati anche nei principali luoghi della movida cittadina. Pattuglie appiedate saranno operative anche lungo il salotto buono della città. Poliziotti, dunque, in via Atenea e presidi continui nei principali centri commerciali dell'Agrigentino, come il "Città dei Templi" e "Le Vigne". Nel corso della conferenza stampa di questa mattina, il questore Rosa Maria Iraci, ha voluto lanciare un appello ai cittadini.

"Segnalate attività che possono dare sospetto. Segnate - ha precisato il questore - anche le persone che a vostro dire hanno un atteggiamento che non vi lascia tranquilli. E' fondamentale che i cittadini ci chiamino. Si auspica una grande sensibilità da parte degli agrigentini, con la speranza che tutti collaborino con noi. Ricordiamo il numero unico del 112. Vogliamo fare capire ai cittadini che il territorio è controllato, presidiato. La nostra funzione è quella di intervenire sul sospettato e controllarlo. Chiediamo la massima collaborazione dei cittadini. Notiamo anche un cambiamento di veduta in città. Non è vero che noi dobbiamo fare prevenzione sulle strade, ma anche nel rispetto delle regole minime.