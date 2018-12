Natale e solidarietà, il Panathlon dona derrate alimentari alla mensa

“Aggiungi un pasto a tavola” è il titolo dell’iniziativa benefica che il Panathlon international club di Agrigento ha realizzato quest’anno in concomitanza con le prossime festività natalizie.

Il consiglio direttivo, di concerto con tutti i soci, ha deciso di donare alla mensa della solidarietà di Agrigento generi alimentari (200 chili di pasta e altre derrate alimentari), "per essere vicini a tutti coloro che in questo periodo sono in grande difficoltà e vivono in condizioni disagiate".

La consegna è avvenuta nella sede della mensa della solidarietà, alla presenza dei rappresentanti del Panathlon e dei responsabili della struttura guidata da suor Mariagrazia Pillitteri.