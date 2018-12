Il villaggio di Babbo Natale, mercatini, elfi, gnomi e pony: ecco come si trasformerà la città

Agrigento è pronta alle nuove festività natalizie che hanno preso il via ieri, giorno dell’Immacolata. Questa notte entreranno in azione gli operai per allestire il mercatino natalizio di Villa Bonfiglio. Giostre e divertimenti per il più piccoli, in una magica atmosfera natalizia. Arriveranno anche i poni con Babbo Natale e “Il bosco incantato” a Villa Casesa.

“Sono previsti anche momenti di flash mob – dice il sindaco Lillo Firetto – e stiamo lavorando per offrire nel giorno di Capodanno un concerto indimenticabile, grazie alla nuova Orchestra del Teatro Pirandello”.

Il Villaggio di Babbo Natale, invece, dovrebbe aprire i battenti il prossimo fine settimana. Si attende solo la data ufficiale.