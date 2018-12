"Un chilo di hashish nascosto nella sella dello scooter", arrestato

I poliziotti della sezione “Volanti” della Questura pare che siano arrivati in via Venezia, nei pressi della più nota via Callicratide, in seguito ad un’attività info-investigativa. Non è chiaro – perché, ieri, da parte della polizia, il riserbo era più che categorico – se gli agenti abbiano o meno raccolto delle segnalazioni mirate o se avessero notato strani e inusuali movimenti. E’ certo però che, martedì, all’improvviso, è stato messo a segno il blitz: è scattato, appunto, il controllo in via Venezia laddove l’uomo vive. Le perquisizioni realizzate dagli agenti hanno permesso di ritrovare la droga in quello che era un luogo insospettabile: all’interno della sella del ciclomotore lasciato posteggiato lungo la strada. I dieci panetti di hashish – per un peso complessivo di circa un chilo – sono stati, naturalmente, sequestrati.

L’agrigentino è stato subito dopo arrestato, in flagranza di reato, e su disposizione del sostituto procuratore – titolare del fascicolo d’inchiesta immediatamente aperto – è stato posto agli arresti domiciliari