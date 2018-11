Trovato con 93 grammi di cocaina, Lo Zito: "La droga mi serviva per spacciare"

Il gip Francesco Provenzano ha convalidato l'arresto ed ha disposto i domiciliari per Mario Lo Zito. L'uomo era stato arrestato dai poliziotti delle volanti della questura di Agrigento. L’indagato ha ammesso le proprie responsabilità: “La droga mi serviva per spacciare”.

Lo Zito è rappresentato e difeso, dall’avvocato, Daniele Re. Il 46enne ha parlato davanti al giudice per le indagini preliminari. L’uomo, che era stato arrestato, nella mattinata di venerdì, dai poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento. Sarebbe stato trovato in possesso di 93 grammi di cocaina e 5 grammi di marijuana. "La “roba” avrebbe potuto fruttare circa 9 mila euro. I poliziotti delle "Volanti" hanno effettuato una raffica di controlli e perquisizioni, a dargli man forte anche "Tasko": l'unità cinofila della Guardia di finanza. Lo Zito, secondo quanto ha fatto sapere il giudice, può assentarsi dal domicilio per un’ora ogni due giorni per “potere provvedere alle indispensabili esigenze di vita”.