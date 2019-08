Tonno rosso di 90 kg a bordo di una barca, maxi multa per un diportista

La Capitaneria di porto, domenica 18 agosto, ha individuato un natante ormeggiato nella banchina nord del porticciolo turistico di San Leone. A bordo della barca un esemplare di tonno rosso di ben 90 chili. L’animale era stato catturato e occultato dal proprietario all’interno della cabina dell’unità di riporto.

Al pescatore (non professionista) è stato notificato il relativo verbale di contestazione di illecito amministrativo punito con il pagamento di una pena pecuniaria che va da 1.000 euro a 3.000 euro, aumentata di un terzo in quanto trattasi di esemplare di specie ittica tonno rosso.

Il prodotto ittico è stato posto sotto sequestro e custodito in apposita cella frigorifera in attesa degli accertamenti sanitari a cura del Servizio Veterinario.

"L’attività di vigilanza e controllo - fa sapere la Capitaneria - e repressione se del caso, proseguirà senza sosta sia per verificare la regolarità della filiera dei prodotti ittici a tutela del consumatore e sia a tutela dei pescatori professionisti che vedono ledere con l’azione appena repressa le logiche di mercato a causa del comportamento spregiudicato dei pescatori sportivi che, come presumibilmente stava accadendo in questo caso, conferiscono il prodotto ittico a pescherie e ristoranti in totale violazione alla normativa vigente che vieta al diportista di vendere il prodotto ittico catturato".

L'operazione rientra nella specifica attività di monitoraggio e controllo mirata al contrasto della pesca di frodo dei prodotti ittici, con particolare riferimento alla cattura dei grandi migratori oggetto dei piani di contingentamento da parte della Comunità Europea al fine di tutelare tale risorsa.