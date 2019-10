Dopo Palermo ecco Burgio, c'è l'ok: nasce "Piazza Andrea Camilleri"

Dopo Palermo anche Burgio avrà una piazza dedicata ad Andrea Camilleri, scrittore empedoclino scomparso il 17 luglio scorso. Burgio ha scelto di dedicare uno spazio al “padre” del commissario Montalbano.

“Se potessi, vorrei finire la mia carriera seduto in una piazza a raccontare storie e alla fine del mio cunto passare tra il pubblico con la coppola in mano”. Così rispondeva Andrea Camilleri a chi gli chiedeva come mai a 93 anni non si fosse ancora deciso ad andare in pensione. I consiglieri comunali del gruppo “Coltiviamo le Idee” Domenico Arrigo, Enzo Galifi e Calogero Piazza hanno voluto regalare al Maestro la sua piazza in cui poter raccontare storie.

“Abbiamo colto la proposta de 'I Siciliani giovani' di intitolare una via o una piazza a Camilleri 'in quanto ambasciatore della cultura siciliana nel mondo' e presentato una mozione di indirizzo al sindaco in occasione della seduta del Consiglio comunale". Queste le parole del capogruppo Galifi"

“Spettava a noi, come istituzione, - continua il consigliere Arrigo - onorare e ricordare l’enorme impegno civile di Andrea Camilleri. In tale contesto prendiamo atto del senso di dovere e di responsabilità espresso anche dai consiglieri di maggioranza che, in un clima distensivo, hanno votato favorevolemente, per la prima volta dopo 15 mesi, un’iniziativa partita dai banchi dell’opposizione.

"Attendiamo ora che il sindaco si attivi con gli uffici competenti – conclude il consigliere Piazza - affinchè nella piazzetta da noi proposta possa essere affissa la targa piazza Andrea Camilleri".