Giustizia, nasce la camera degli avvocati tributaristi: ecco il direttivo

Gli avvocati tributaristi costituiscono la loro "camera". Nei giorni scorsi i professionisti esperti di procedimenti in commissione tributaria hanno presentato il loro organismo al presidente del consiglio forense Vincenzo Avanzato. La camera, che sarà presieduta da Daniele Vitello, è composta anche dai colleghi Davide Spirio, Cristina Mancuso, Fabrizio Buscaglia, Michele Fanara, Danila Sollazzo, Salvatore Lo Giudice, Placida Claudia Falsone e Giuseppe Giardina.

Il primo mandato del direttivo, secondo quanto è stato convenuto nello statuto costitutivo, avrà durata triennale. Ne fanno parte, oltre al presidente Daniele Vitello, l'avvocato Mancuso con l'incarico di vice e il collega Buscaglia con quello di tesoriere.

Il consiglio dei probiviri, il cui presidente è l'avvocato Giuseppe Giardina, sarà composto anche dai colleghi Spirio e Fanara. Del collegio dei revisori dei conti, infine, ne fanno parte Falsone, Lo Giudice e Sollazzo. A presiedere l'organo sarà quest'ultima.

"Le finalità della Camera - ha spiegato il presidente Daniele Vitello in un documento di presentazione indirizzato al Consiglio dell'Ordine - non sono dissimili da quelle delle già istituite Camere civili e penali, ma con differenze non marginali ed esigenze diverse, in quanto il processo tributario si svolge fuori dalle aule del Tribunale, l’organo giudicante è composto non solo da magistrati, l’assistenza tecnica non è affidata a soli avvocati, sebbene l’ultimo grado di giudizio sia quasi interamente disciplinato dal codice di procedura civile, l’apparato amministrativo non dipende dal ministero della Giustizia".

Vitello aggiuge: "In questo contesto peculiare, le finalità della Camera degli avvocati tributaristi di Agrigento, in linea con le finalità dell’Unione nazionale delle camere degli avvocati tributaristi, sono quelle di studio, approfondimento ed attuazione delle leggi sostanziali e di procedura nel settore tributario in ogni sua manifestazione, secondo i principi della Costituzione italiana e dell'ordinamento giuridico".

Diversi altri avvocati specializzati nel settore tributario hanno annunciato la loro intenzione di associarsi.