Il Nas "setaccia" ristoranti, pub e pizzerie: scattano multe e sequestri

Notte di controlli, quella di sabato scorso, per i carabinieri del Nas di Palermo e per quelli della stazione di Agrigento. Ad essere “setacciati” sono stati alcuni ristoranti e pizzerie, nonché pub, del centro storico della città dei Templi. E in uno dei locali della movida cittadina, i militari dell’Arma hanno trovato delle irregolarità burocratiche che hanno fatto scattare una sanzione amministrativa per circa mille euro. Sono stati, inoltre, sequestrati circa 10 chilogrammi di prodotti farinacei: pane e crostini vari perché mal conservati. Tutti gli altri controlli effettuati, sabato sera e notte, nel centro di Agrigento hanno dato esito negativo: non sono state riscontrate nessun genere di irregolarità.

I controlli da parte del Nas di Palermo, da un annetto a questa parte, sono ormai diventati sistematici sia ad Agrigento che nel resto della provincia.