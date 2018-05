Svaligiato un capannone, la "banda dei magazzini" è tornata in azione?

La “banda dei magazzini” si è spinta fino a Naro? Non è escluso visto che il modus operandi sembrerebbe essere identico a quello dei colpi messi a segno a Racalmuto e Grotte. In contrada Cuti, a Naro, i ladri dopo aver forzato la porta si sono introdotti in un capannone di proprietà di un bracciante agricolo.

E dal capannone - senza essere visti, né tantomeno sentiti – hanno portato via una motozappa, un decespugliatore e diversi attrezzi per l’agricoltura. Fatta la scoperta, il bracciante agricolo ha chiamato i carabinieri che hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini. Il danno provocato al bracciante agricolo di Naro è superiore a duemila euro.