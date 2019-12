Statale 410 allagata e pericolosa, Brandara convoca tavolo tecnico: "Adesso basta"

"L'altro ieri sera, a causa delle forti piogge, la statale 410 è diventata un fiume rendendo così impossibile la circolazione. Abbiamo fatto in modo che si rendesse percorribile il tratto più a rischio intervenendo con le forze dell'ordine e l'Anas. Personalmente ho monitorato l'evolversi della situazione. Fino ad ora continuo a raccogliere le numerose segnalazioni inerenti le problematiche legate alla percorribilità della statale 410 dir. nel tratto Naro - Canicattì". Lo scrive il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara che annuncia: "Gia domani convocherò un tavolo tecnico dove chiederò ad Anas di rendere strada quella che fino ad oggi è solo una trazzera. Questa arteria è vitale per raggiungere l'ospedale più vicino, ma lo è anche per tutti coloro che lavorano o studiano a Canicatti così come per coloro che devono raggiungere l'autostrada - ha spiegato Brandara - . Adesso basta! La statale 410 deve essere, una volta e per tutte, fatta come si deve!".

