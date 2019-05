"Spacciava 'erba' mentre era ai domiciliari", arrestato un 23enne del Gambia

“Spacciava droga mentre era ai domiciliari”. E’ con questa accusa che i carabinieri della stazione di Naro hanno arrestato un ventitreenne, Ebrima Camara, originario del Gambia. Un immigrato che sarebbe risultato essere in attesa di regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale definendo l’iter del permesso di soggiorno.

I carabinieri della stazione di Naro, coordinati dal comando compagnia di Licata, avevano notato un inusuale via vai – soprattutto durante le ore serali - dal domicilio dell’extracomunitario. Dopo un lungo appostamento, i militari dell’Arma hanno deciso di fare irruzione e durante la perquisizione domiciliare avrebbero trovato, e posto sotto sequestro, 20 dosi di marijuana, un bilancino di precisione e circa 300 euro in contanti: soldi ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio. Secondo l’accusa dunque, il giovane avrebbe spacciato droga nonostante si trovasse – in quel domicilio – agli arresti domiciliari.

Il ventitreenne è stato dunque arrestato, in flagranza di reato, per l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta immediatamente aperto, l’immigrato è stato ricollocato agli arresti domiciliari.