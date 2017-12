"Ruba sette alberi", 39enne arrestato e processato per direttissima

Sorpresi in un terreno a tagliare alberi con una motosega per rubare legna. Agostino Bianchi, 39 anni, di Camastra, e un diciassettenne sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato. Per il minorenne è scattata la denuncia alla procura del tribunale minorile, mentre per Bianchi è stato eseguito l'arresto e il giudice, dopo averlo convalidato, gli ha applicato l'obbligo di firma.

I carabinieri li hanno sorpresi, all'interno di un terreno di Naro, in contrada Furore, dopo avere tagliato con una motosega e un'accetta cinque ulivi e due mandorli.

Bianchi, difeso dall'avvocato Davide Casà, è comparso davanti al giudice Rosanna Croce per il processo per direttisima. Nei suoi confronti è stato applicato l'obbligo di firma.